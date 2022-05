DSM wordt Zwitsers bedrijf, met ook een hoofdkantoor in Nederland

Voedingsbedrijf DSM gaat fuseren met het Zwitserse Firmenich. Dat bedrijf is gespecialiseerd in parfums, smaken en ingrediënten.

Twee derde van de aandelen van de nieuwe combinatie komen in handen van huidige DSM aandeelhouders, een derde komt in handen van Firmenich-aandeelhouders.

Het nieuwe bedrijf, DSM-Firmenich, wordt officieel Zwitsers. Het krijgt wel twee hoofdkantoren. Eén in Kaiseraugst in Zwitserland en één in Maastricht. Het aandeel blijft genoteerd aan Euronext in Amsterdam.

De meeste topposities blijven in handen van DSM. Het bedrijf wordt momenteel geleid door twee co-ceo's, Dimitri de Vreeze en Geraldine Matchett. Zij gaan ook het nieuwe DSM-Firmenich met 28.000 werknemers leiden.

Parfum en schoonheidsproducten

De twee bedrijven samen hebben op het gebied van parfum en schoonheidsproducten een omzet van 3,3 miljard euro. Volgens het bedrijf zal het daarmee de belangrijkste maker van geuren en schoonheidsproducten zijn. Daarnaast blijft het bedrijf zich richten op de voedingsmiddel- en drankenindustrie, gezondheidsproducten en diervoeding.

Vanuit Delft in Nederland wordt onder meer het biotechnologisch onderzoek geleid. Andere bedrijfsonderdelen, waaronder geur-, ingrediënt- en smaakonderzoek worden vanuit Genève in Zwitserland geleid.