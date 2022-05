Brobbey wil eerst EK-ticket, daarna pas 06-nummer nieuwe Ajax-trainer

Als je jong bent, heb je na een feest nog geen last van katers. Toch? "Nou, nou, nou..." De stem van de 20-jarige Brian Brobbey gaat steeds meer de hoogte in, terwijl er een brede grijns op z'n gezicht verschijnt. Als landskampioen meldt de spits zich in Zeist bij Jong Oranje, waarmee hij zich in de komende kwalificatieduels wil plaatsen voor het EK van 2023. Weer even serieus doen na een periode vol Ajax-feestjes.

Programma Jong Oranje Jong Oranje speelt vrijdagavond om 18.45 uur in Moldavië. Op dinsdag is Gibraltar de tegenstander in Almere en de zaterdag erop is het laatste kwalificatieduel in Wales. Bij drie zeges is het team van bondscoach Erwin van de Looi zeker van het EK van 2023 in Georgië en Roemenië.

De viering van het binnenhalen van de 36ste landstitel in de Johan Cruijff Arena kreeg een vervolg op het parkeerdek van het stadion. Daarna een afterparty in de The Harbour Club. Daley Blind gaf nog een huisfeest in zijn penthouse in Amsterdam-Zuid. En als afsluiter trokken de kampioenen richting Curaçao voor een sponsortrip. MC Brobbey "Wat het leukste feestje was? Ik denk wel op Curaçao. Een feest met de trainers erbij, dus dat was heel leuk", vertelt Brobbey, zichtbaar nagenietend. Hij noemt zichzelf 'heel rustig' op een fuifje. "Maar wanneer Daley me nodig heeft als MC, ben ik ready. Dan zing ik gewoon hard mee en schud ik de mensen wakker." Het is duidelijk: de spanning mag er even af bij de Ajacieden na een slopend seizoen.

Brian Brobbey met Daley Blind op het parkeerdek na de behaalde landstitel met Ajax - Pro Shots

Voor Brobbey is het een apart jaar geweest. Na veel bombarie vertrok hij vorig jaar zomer transfervrij van Ajax naar Leipzig. Een stap die veelal werd bekritiseerd. Hij leek immers nog lang niet uitgeleerd in Amsterdam. Kwam de Bundesliga niet te snel? De criticasters kregen gelijk. Na een halfjaar waarin Brobbey amper minuten kreeg, zich ongelukkig voelde en al snel weer flirtte met zijn oude liefde, keerde hij op huurbasis terug in Amsterdam. Daar had hij met zeven goals in elf eredivisieduels een behoorlijk aandeel in de landstitel. Brobbey, geboren en getogen in Amsterdam, kind van de club, is weer gelukkig. "Jazeker en dat had ik ook wel even nodig. Dit is mijn thuishaven, hier woont mijn familie. En ik speel voor de club waar ik van houd." En als het aan Ajax en Brobbey ligt, blijft-ie nog even.

Brian Brobbey na zijn goal tegen AZ - Pro Shots

"Ik heb al vaker gezegd dat ik hier wil blijven, meer kan ik er niet over zeggen. Ik denk dat de clubs met elkaar aan het praten zijn." Ajax hoopt hem terug te kunnen kopen van Leipzig, maar daar hangt een prijskaartje aan. De Duitsers willen naar verluidt een bedrag met dubbele cijfers. Gesprek met Schreuder? Zonde, als je bedenkt dat Brobbey vorig jaar dus gratis de deur uit liep. "Ik weet niet of ik dat waard ben, dat laat ik aan Ajax over", aldus Brobbey, die na de behaalde landstitel overigens bericht kreeg uit Leipzig. "Ze hebben me gefeliciteerd. Wat we verder hebben besproken, houd ik voor mezelf. Of ik Alfred Schreuder (de nieuwe trainer van Ajax, red.) al heb gesproken? Nee, ik heb zijn nummer niet, haha."

Brian Brobbey bij Jong Oranje - ANP

De focus gaat nu op Moldavië, Gibraltar en Wales. Drie keer winnen en Jong Oranje is zeker van het EK, volgend jaar zomer in Roemenië en Georgië. Maar wie weet zit Brobbey tegen die tijd al wel bij de selectie van het grote Oranje. "Dat zou natuurlijk mooi zijn, maar laten we ons eerst maar eens kwalificeren met Jong Oranje. Ik denk dat de trainer van 1 (bondscoach Louis van Gaal, red.) dat ook wil." Van Gaal laat Brobbey bewust nog even links liggen Dat blijkt ook op de persconferentie maandag van Van Gaal, die toelichting geeft op zijn gekozen selectie. Hij vertelt dat Jong Oranje-spelers Lutsharel Geertruida, Sven Botman en Brobbey ook bij hem in beeld zijn, maar nu bewust niet worden geselecteerd.

