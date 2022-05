Biden trekt (voor nu) grens: geen raketten die Rusland kunnen treffen

"We gaan Oekraïne geen raketsystemen leveren die in Rusland doelen kunnen raken." Wat de Amerikaanse president Biden betreft ligt hier de grens aan de wapenleveranties aan Kiev. Althans, dat is zijn grens na bijna honderd dagen oorlog.

Biden sprak gisteren tegen journalisten over Multiple Launch Rocket Systems (MLRS). Deze mobiele, offensieve raketlanceerinstallaties kunnen een breed scala aan projectielen afvuren, met een bereik tot zo'n 300 kilometer. Maar de raketten met zo'n ver bereik, gaat Washington dus niet sturen naar Kiev.

'Rationeel'

De Russische Veiligheidsraad noemt dit een rationeel besluit. Het Kremlin heeft steeds aangeven dat het zulke wapenleveranties door het Westen niet kan tolereren. Ook onder NAVO-lidstaten zijn er zorgen dat het sturen van raketten waarmee Oekraïne ver gelegen Russische steden kan treffen, een stap te ver zou zijn.

Biden kan dus mogelijk wel MLRS sturen, maar alleen met raketten met een minder ver bereik. Een hooggeplaatste functionaris bevestigt tegenover The Washington Post dat deze optie nog op tafel ligt.

Symbolisch

De kwestie laat zien dat de afweging om wapens wel of niet te sturen een ingewikkelde balanceer-act is. "Het is een samenkomst van belangen, zorgen en vermenging van binnenlandse en buitenlandse politiek", zegt Frans Osinga, bijzonder hoogleraar Oorlogstudies. "Het besluit staat wel symbool voor waar het Westen momenteel toe bereid is."

Neem de wapenleveranties van Nederland als voorbeeld. Die begonnen met scherfvesten en helmen, en in het laatste pakket zaten pantserhouwitsers van 55 ton. Met de mobiele artillerie die het Oekraïense leger heeft gekregen van het Westen kan het nu al dichtbij gelegen Russische steden beschieten.

Grens is vloeibaar

"Poetin heeft allang het frame neergezet dat de NAVO indirect meedoet aan deze oorlog", vervolgt Osinga. De grens hoever het Westen kan gaan met het leveren van materieel is volgens hem uiteindelijk vloeibaar.

Afhankelijk van hoe de strijd zich ontwikkelt, en de publieke opinie in de VS, kan Biden alsnog besluiten zwaardere wapens te sturen. Osinga: "Misschien houdt Biden de MLRS-installatie achter de hand voor een extreme situatie waarin hij kan zeggen: nu is het inzetten ervan wel gelegitimeerd."