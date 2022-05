Vakantie naar Italië weer mogelijk zonder coronapas

Vakantiegangers hebben vanaf woensdag geen coronapas meer nodig om Italië binnen te komen. Het Italiaanse ministerie van Volksgezondheid heeft bekendgemaakt dat deze inreisbeperking wordt opgeheven.

Eerder werd al bekend dat ook Duitsland vanaf 1 juni geen vaccinatie-, test- of herstelbewijs meer verlangt. Nu is dat nog wel verplicht voor mensen die minimaal 24 uur in Duitsland verblijven en voor alle vliegtuigpassagiers.

In onder meer België, Luxemburg, Groot-Brittannië, Ierland en Griekenland gelden nu al geen inreisvereisten meer, blijkt uit een overzicht op de ANWB-website. Ook de Scandinavische landen, Zwitserland, Oostenrijk, Tsjechië, Slovenië en Kroatië hebben de reisbeperkingen opgeheven.

Maar andere populaire vakantielanden, zoals Frankrijk, Spanje, Portugal en Turkije, eisen voorlopig nog wel een coronapas. Meestal geldt die verplichting ook voor mensen die op doorreis zijn. Turkije is een uitzondering; dat land verlangt alleen een coronapas van vliegtuigpassagiers die Turkije als bestemming hebben.