UEFA geeft gehoor aan oproep Liverpool en start onderzoek naar chaos bij CL-finale

"Er zal bewijs worden verzameld via alle relevante partijen en de bevindingen van het onafhankelijke rapport worden na voltooiing openbaar gemaakt en na ontvangst van de bevindingen gaat de UEFA vervolgstappen overwegen", aldus de UEFA.

"Het uitgebreide onderzoek zal de besluitvorming, verantwoordelijkheden en gedragingen van alle betrokkenen bij de finale onderzoeken", meldt de UEFA in een verklaring.

De Europese voetbalbond UEFA heeft een onafhankelijk onderzoek aangekondigd naar de chaos rondom de finale van de Champions League, afgelopen zaterdag in Parijs. De eindstrijd tussen Real Madrid en Liverpool begon een half uur later als gevolg van veiligheidsproblemen buiten het stadion.

Grootschalige fraude

Bij de eindstrijd was naar verluidt sprake van grootschalige fraude met tickets. Daardoor verloren de autoriteiten voorafgaand aan het duel de controle over de veiligheid rond het stadion, waarbij supporters zelfs over de hekken klommen om het stadion binnen te komen.

De finale werd uiteindelijk met ruim een half uur vertraging aangevangen.

Eerder drongen Liverpool en de Britse overheid al aan op een onderzoek omtrent de gang van zaken bij de finale van de Champions League. De Franse minister van Binnenlandse Zaken bood eerder al zijn excuses aan voor de chaos.