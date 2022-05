Oude rot Cilic veegt nummer twee van de wereld Medvedev van de baan in Parijs

Medvedev, die hun drie eerdere duels had gewonnen, schonk de Kroaat direct in set drie met twee dubbele fouten opnieuw een break. Cilic bleef geweldig spelen, drukte moeiteloos door en bereikte na 2017 en 2018 opnieuw de kwartfinales in Parijs.

Marin Cilic heeft op Roland Garros voor een verrassing gezorgd door Daniil Medvedev, de nummer twee van de wereld, uit te schakelen. Met name de manier waarop de zege tot stand kwam was opzienbarend, de Kroaat (23ste van de wereld) liet Medvedev kansloos: 6-2, 6-3, 6-2.

Cilic, in 2014 winnaar van de US Open, sprak van één van zijn beste wedstrijden ooit. Hij treft in de kwartfinales wederom een Rus, in Andrej Roeblev. De nummer zeven van de plaatsingslijst zag de Italiaan Jannik Sinner (11de) na een dik uur met een knieblessure opgeven. De stand was toen 1-6, 6-4, 2-0 in Roeblevs voordeel.

Roeblev had in de eerste set niet veel in te brengen tegen Sinner, die hun twee eerdere ontmoetingen op gravel had gewonnen.

Sinner liet zich na de eerste set aan de linkerknie behandelen, waarna de partij in de tweede set meer in balans was. In de tiende game brak Roeblev zijn opponent en toen de Italiaan zijn service in set drie direct inleverde, gooide Sinner de handdoek in de ring.