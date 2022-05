Opnieuw te weinig bedden: 120 mensen slapen vannacht op een stoel in Ter Apel

Opnieuw moeten tientallen mensen in azc Ter Apel de nacht doorbrengen op stoelen. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zegt tegen de NOS dat er voor ongeveer 120 mensen vannacht geen bed beschikbaar is.

Oorzaak is de sluiting vandaag van twee noodopvanglocaties, in Breda en Nijmegen. De ongeveer 200 mensen die daar verbleven zijn terug naar het azc in Ter Apel gegaan, zegt een woordvoerder. Een deel van die groep is vanuit Ter Apel naar crisisnoodopvang in Heerenveen gebracht, maar niet iedereen kon daarheen.

Dat betekent voor ongeveer 120 mensen dat ze op stoelen in de wachtruimte van de Immigratie en Naturalisatiedienst moeten slapen. De nachtopvang en de sporthal op het terrein in Ter Apel zitten vol.

Het aanmeldcentrum in Ter Apel is al geruime tijd overbevolkt. Vanaf 1 juni realiseren vier veiligheidsregio's elk 150 extra noodopvangplekken. Andere regio's gaan dat ook doen waardoor de totale extra capaciteit uiteindelijk 3750 bedraagt.