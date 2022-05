Middelkoop en Rojer naar halve finales dubbelspel, ook Koolhof nog in het toernooi

Al twee Nederlandse tennissers hebben zich geplaatst voor de halve finales in het dubbelspel op Roland Garros. En daar kan zich morgen nog een derde bij voegen.

Jean-Julien Rojer, Matwé Middelkoop en Wesley Koolhof vormen bij het grandslamtoernooi in Parijs alle drie een duo met een buitenlandse speler en alle drie zitten ze nog in het toernooi.

Rojer was met zijn partner Marcelo Arévalo uit El Salvador in de kwartfinales in twee sets te sterk voor Rafael Matos uit Brazilië en de Spanjaard David Vega Hernández.

Tweevoudig grandslamwinnaar

In 2015 wist de inmiddels al veertigjarige Rojer het dubbelspel van Wimbledon te winnen, twee jaar later pakte hij de titel op de US Open. Op het Parijse gravel bereikte hij twee keer eerder de halve finales, maar die wist hij nog niet te overleven.