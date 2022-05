Voorzitter Valencia vliegt uit de bocht tijdens privédiner en moet vertrekken

Hij noemde beide steden "waardeloos" maar constateert dat de fanschare van de clubs tot over de hele wereld reikt. Murthy verwijt de lokale politici dat Valencia daar niet in is geslaagd.

Waar het bestuur van de club eerder nog van mening was dat er in de gesprekken gemonteerd was, heeft het bestuur van Valencia nu toch afscheid genomen van Murthy. "Zijn opmerkingen beïnvloeden de relatie van de club met de fans, de lokale overheden en de gemeenschap", meldt Valencia in een statement.

"We benadrukken dat de inhoud van de gesprekken de persoonlijke mening van Murthy is en niet het standpunt van de club. Een verandering in de leiding is nodig om het vertrouwen van de fans te herwinnen."