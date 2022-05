Uniek: debat in Eerste Kamer kan niet doorgaan omdat er te weinig leden zijn

Het is voor zover bekend nog nooit eerder voorgekomen in de Eerste Kamer: een vergadering die niet kan beginnen omdat er te weinig senatoren aanwezig zijn. Toch gebeurde het vanmiddag. Om 17.30 uur stond er een debat gepland over de staat van de rechtsstaat, maar toen bleek dat er geen 'quorum' was om te beginnen.

Volgens de regels moeten er 38 leden de presentielijst hebben getekend om een geldige vergadering te houden. Dat is de helft van het totaal aantal senatoren (75) plus 1. Maar voorzitter Jan Anthonie Bruijn telde er maar 35.

Excuses voor bewindslieden

Hij stelde de vergadering tot twee keer toe uit, maar toen er om 19.00 uur nog steeds één Kamerlid te weinig aanwezig was, besloot hij het hele debat uit te stellen tot morgenochtend 9.00 uur. De drie bewindslieden ( Yesilgöz, Weerwind en Uslu) die de hele tijd voor niets hadden zitten wachten, bood hij excuses aan.

Volgens een woordvoerder van de Eerste Kamer gaat voorzitter Bruijn de kwestie morgen bespreken met de fractievoorzitters.

Onder de afwezige senatoren was opvallend genoeg ook een van de aangekondigde sprekers tijdens het debat: Theo Hiddema (fractie Frentrop, ex-Forum voor Democratie) zou zijn maidenspeech houden als Eerste Kamerlid. Waarom hij er niet was, is niet duidelijk.