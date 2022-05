Vijfjarig jongetje azc in Katwijk mishandeld

In de buurt van het azc in Katwijk is afgelopen weekend een vijfjarig jongetje mishandeld. De recherche onderzoekt of een leeftijdsgenootje daarbij betrokken was.

In de nacht van zaterdag op zondag was de vijfjarige een paar uur vermist. Hij woont op het azc. Politieagenten vonden hem. Het jongetje is naar het ziekenhuis gebracht, waar hij nog steeds ligt.

In verband met het onderzoek wil de politie verder niets kwijt over de zaak. "Wel hecht het team er waarde aan om te vermelden dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat het jongetje ook is misbruikt", zegt een woordvoerder.

In het azc Katwijk verblijven uitgeprocedeerde gezinnen. Er wonen 570 mensen.