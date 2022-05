Leidse brandweer haalt schoenen van 2000 euro uit kledingcontainer

De brandweer is vanmorgen in Leiden met zes man en een brandweerwagen uitgerukt voor een bijzondere oproep. De brandweerlieden moesten een paar op maat gemaakte schoenen uit een ondergrondse kledingcontainer vissen.

De eigenaar van de orthopedische schoenen met een waarde van bijna 2000 euro had het paar vorige week woensdag per ongeluk in de kledingcontainer gegooid, omdat hij dacht dat het om een oud paar ging. Toen hij zijn fout ontdekte belde hij direct de gemeente. Die adviseerde hem de brandweer in te schakelen.

De brandweerlieden slaagden er vandaag in de schoenen te pakken door eerst een aantal zakken uit de container te halen en de schoenen vervolgens met een lange afvalgrijper van de bodem te halen, meldt Omroep West.