'Vullen gasvoorraden wordt moeilijker door besluit Gazprom om kraan dicht te draaien'

Gashandelaar Gasterra, dat voor de helft in handen is van de Nederlandse staat, maakte vanmiddag bekend dat het weigert te voldoen aan de eis van Gazprom om in roebels te betalen. De Russen zouden de komende vier maanden 2 miljard kubieke meter gas leveren, maar dat gaat nu niet door.

'Speldenprikken'

Jetten steunt de weigering van Gasterra. Volgens hem heeft Gasterra elders evenveel gas ingekocht als Gazprom zou leveren. Huishoudens zullen er dus niets van merken en ook bedrijven waarschijnlijk niet.

Energiedeskundige Lucia van Geuns zegt dat 2 miljard kubieke meter gas niet heel erg veel is: "Dat kunnen we compenseren, mogelijk met andere bronnen of landen."

Volgens Van Geuns is het een tactiek van Rusland om onzekerheid te creëren. "Dit zijn speldenprikken die Rusland toedient aan Europa: eerst Bulgarije, Polen en Finland. En nu Nederland", zegt de deskundige.

"Het zijn relatief kleine hoeveelheden maar toch het geeft onrust op de markt. Tegelijkertijd sluit Gazprom een groot contract af met Servië, dus netto is dit voor Rusland geen probleem qua inkomsten."

Nieuwe eyeopener

Over de prijs die Gasterra betaalt voor dat alternatieve gas, zegt Jetten niets. Is dat dezelfde prijs als die van Gazprom? "Daar doe ik geen uitspraken over."

Het nieuws van vanmiddag is volgens Jetten "een nieuwe eyeopener dat we te afhankelijk zijn geweest van Russisch gas. En het onderstreept nog eens het belang van de transitie naar duurzame energie."

'Groningen allerlaatste optie'

Op dit moment is Nederland nog voor 15 procent afhankelijk van Russisch gas voor de energievoorziening. Het kabinet wil dat zo gauw mogelijk afbouwen, door vloeibaar gas te kopen in andere landen, in te zetten op energiebesparing en op duurzame energie.

Het inzetten van Gronings gas ziet Jetten als "aller-allerlaatste optie" als er echt grote problemen komen in de energievoorziening. "Dat is voorlopig echt niet nodig. We hebben de Groningers beloofd dat we de gaswinning daar gaan afbouwen en dat doen we ook."

Gasterra zegt dat de gaslevering wordt gestopt van zo'n 5 procent van het Nederlandse gasverbruik. De overige tien procent komt via indirecte contracten met Europese gasproviders, zegt Van Geuns. "Zij hebben het mogelijk weer gekocht van Gazprom of andere partijen."