Wat te doen tegen veldbestormingen? 'Kroeg waar gevochten wordt gaat ook dicht'

Publiek dat het veld van voetbalstadions bestormt, ook wel de pitch invasion genoemd, lijkt ook in Nederland een groter probleem te worden. Stadionverboden en boetes zijn effectief, maar clubs moeten ook gestraft worden als het stelselmatig fout blijft gaan, zeggen experts.

Soms gaat het om een enkeling, zoals supporters die om een selfie vragen met Memphis Depay. Maar er is soms ook sprake van grof geweld, zoals bij ADO Den Haag gisteren. Tot tweemaal toe gingen hooligans het veld op, en werd vuurwerk richting de bezoekende supporters geslingerd. De ME moest worden ingezet om de fans van het veld te halen.

ADO noemt de rellen in en om het stadion vandaag "te gênant voor woorden". "Het Cars Jeans Stadion moet een open en toegankelijke plek zijn voor iedereen, waar elke bezoeker zich veilig moet voelen", zegt de club in een verklaring. "We willen niet op de maatregelen vooruitlopen, maar langdurige stadionverboden zullen deel uitmaken van de maatregelen."

De KNVB zegt in een reactie dat de onafhankelijke aanklager een vooronderzoek start om een volledig beeld te krijgen van wat er voor, tijdens en na de wedstrijd is gebeurd en of ADO Den Haag iets te verwijten valt. De voetbalbond zegt dat er contact is met ADO over het opsporen en straffen van de daders.

Gedeisd houden

Voor het betreden van het veld kan een landelijk stadionverbod van 60 maanden worden opgelegd en een geldboete van 450 euro. "Dit loopt snel verder op als een veldbetreder zich ook nog schuldig heeft gemaakt aan vernielingen, openlijke geweldpleging en het in gevaar brengen van anderen", aldus de KNVB.

Maar werken stadionverboden wel afschrikwekkend genoeg? Een woordvoerder van het Auditteam Voetbal en Veiligheid, dat adviseert over de aanpak van geweld bij voetbal in Nederland, vindt van wel. "De pakkans van mensen die het veld op lopen is best hoog. We zien of horen ook niet dat stadionverboden, als ze eenmaal zijn opgelegd, massaal genegeerd worden."

Volgens de woordvoerder zal de enkeling met zo'n verbod die tóch het stadion in gaat, zich gedeisd houden om meer straffen te ontlopen. "En de clubs weten wie een stadionverbod heeft, dus je loopt een groot risico om betrapt te worden."