Staking morgen in België, vooral gevolgen voor het treinverkeer

In België wordt het openbare leven morgen platgelegd door een landelijke staking. De actie van drie grote vakbonden is gericht tegen de "algemene malaise" bij de overheidsdiensten. De bonden willen meer salaris, betere pensioenen en meer investeringen in de publieke sector.

De staking heeft vooral gevolgen voor het openbaar vervoer. Er rijden vanaf vanavond 22.00 uur veel minder treinen, bussen en trams. De Belgische spoorwegen proberen een alternatieve dienstregeling op te zetten met personeel dat niet staakt. Op de reisplanner van de NMBS staat dat ongeveer een op de vier treinen zal rijden.

Muziek op de radio

Meerdere scholen sluiten zich aan bij de staking, al is nog niet duidelijk hoeveel. Scholen zijn verplicht opvang te regelen voor de leerlingen die geen les krijgen. Ook bij de Belgische publieke omroep wordt gestaakt: op televisie zendt de VRT morgen kortere journaals uit en op de radio zal vooral muziek te horen zijn. De Franstalige RTBF voert ook actie.

Ook bij crèches en kinderdagverblijven, bij de post en bij de gemeentelijke vuilnisophaaldiensten wordt het werk morgen neergelegd.

De bonden stellen dat de coronacrisis en de overstromingen hebben aangetoond dat sterke overheidsdiensten essentieel zijn. "En daar wringt het schoentje", zegt het liberale Vrije Syndicaat voor het Openbaar Ambt, een van de drie organiserende vakbonden. "Al decennialang wordt het overheidspersoneel geconfronteerd met besparingen, personeelsinkrimpingen en onderwaardering", is te lezen op de site van de bond.

De landelijke staking werd bijna drie weken geleden al aangekondigd door de socialistische vakbond Algemene Centrale der Openbare Diensten: