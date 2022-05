Van Gaal geeft Van Dijk vrijaf en zag 'geen begrip' bij niet geselecteerde Wijnaldum

Vice-aanvoerder Georginio Wijnaldum is helemaal niet van de partij deze weken. Hij werd al niet in de voorselectie opgenomen door Van Gaal. "Omdat hij niet geleverd heeft", is de verklaring van de bondscoach.

Alleen België dus, voor Van Dijk. En de evaluatie van de afgelopen interland tegen Duitsland (1-1 gelijkspel). Van Gaal vindt het belangrijk dat zijn aanvoerder daar bij is. "Omdat we verkeerd druk hebben gezet en hij is de generaal van het druk zetten."

"Daarna mag hij op vakantie. Hij heeft een hele zware blessure gehad en de meeste wedstrijden van alle spelers in de Premier League gespeeld. Dan is het logisch dat hij aan het eind van zijn Latijn is", zegt Van Gaal.

"We hebben zes wedstrijden gespeeld in de kwalificatieronde, daarvan heeft hij er één niet gespeeld en ik heb hem drie keer gewisseld. Ik vind dat je moet leveren als je in het Nederlands elftal speelt. Oranje is geen revalidatiecentrum en geen psychotherapeutisch centrum."

"Ik weet niet of het moeilijk wordt voor hem het WK te halen. Ik weet niet hoe lang het duurt voordat hij zijn vorm weer heeft, maar hij is niet uitgewist bij mij. Ik heb hem in 2014 tegen mijn principes in meegenomen naar het WK in Brazilië en dat doe je niet als je het niet in een voetballer ziet zitten."

De bondscoach lichtte zijn keuze persoonlijk toe via een facetime-gesprek met Wijnaldum. "Zodat ik hem recht in de ogen kon kijken", aldus Van Gaal. "Dan kan ik zien of hij teleurgesteld is."

En die teleurstelling was bij Wijnaldum aanwezig, volgens de bondscoach. "Ik denk niet dat er begrip was van zijn kant. Ik vind het logisch dat hij boos of teleurgesteld is, dat zou ieder mens zijn."

'Janssen mag trouwen'

Een opvallende naam die de selectie van het Nederlands elftal wel haalde, is die van spits Vincent Janssen. Assistent-bondscoach Danny Blind, die Janssen in 2016 in Oranje liet debuteren, zette de huidige staf op het spoor van de spits.