Van der Hoorn zet loopbaan voort bij gepromoveerd Arminia Bielefeld

Mike van der Hoorn verkast naar de Bundesliga. De 27-jarige verdediger heeft een contract voor drie jaar getekend bij Arminia Bielefeld, dat afgelopen seizoen naar het hoogste niveau in Duitsland promoveerde. Van der Hoorn komt transfervrij over van Swansea City, waar hij de afgelopen vier seizoenen speelde.

Van der Hoorn had contact met meerdere clubs, maar zijn gevoel bracht hem naar Bielefeld. "Toen ik jong was, droomde ik ervan om ooit in de Bundesliga te spelen. Het is één van de beste competities ter wereld."

Doan ook?

In het verleden gingen spelers als Michael Lamey, Rob Maas, Sonny Silooy en recenter Anass Achahbar Van der Hoorn voor. Ook PSV'er Ritsu Doan staat op de lijst van eventuele versterkingen bij Bielefeld. De aanvaller wordt mogelijk gehuurd.

Tijdens het trainingskamp in Oostenrijk oefende Bielefeld nog tegen Feyenoord. Het duel eindigde in 0-0.