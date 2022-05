Ruud ten koste van Hurkacz naar laatste acht in Parijs

Casper Ruud heeft op Roland Garros voor het eerst de kwartfinales van een grandslamtoernooi bereikt. Na de slopende en drieënhalf uur vergende vijfsetter tegen Lorenzo Sonego had de als achtste geplaatste Noor het makkelijker tegen Hubert Hurkacz (12): 6-2, 6-3, 3-6, 6-3.

Bij de vier toernooizeges van de Pool was hardcourt de ondergrond, terwijl de 23-jarige Ruud zeven van zijn acht ATP-titels op gravelbanen binnenhaalde. En dat was goed te zien op het gemalen baksteen in Parijs, waarop hij in de eerste ronde een eind maakte aan de lange loopbaan van de 37-jarige Fransman Jo-Wilfried Tsonga.

Ruud bepaalde niet alleen het tempo in zijn eigen opslagbeurten, maar ook in de servicegames van de Hurkacz. Met scherpe returns bracht hij steeds zijn forehand in stelling en Hurkacz kwam amper onder de druk uit. Op vechtlust won de Pool de derde set en kwam hij in de vierde een break voor. Maar daar bleef het bij.