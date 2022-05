Na twaalf jaar keert recordhouder Boston Celtics terug in NBA-finale

Boston Celtics heeft zich geplaatst voor de finale van de NBA. Boston won in Florida de zevende play-offwedstrijd tegen Miami Heat met 96-100. De Celtics strijden in de finale tegen Golden State Warriors.

De bezoekers namen in het eerste kwart een flinke voorsprong en gaven die niet meer uit handen, al kwam Miami vlak voor tijd nog aardig dichtbij. Met nog 0.17 op de klok legde Jimmy Butler op 96-98 aan voor een driepunter, maar raakte de voorkant van de ring. Jayson Tatum was de gevierde man bij de Boston Celtics, met 26 punten werd hij topscorer van de wedstrijd.

Recordkampioen

De ploeg uit Boston kan zich nu op gaan maken voor de finale, waarin wederom volgens het beste-of-sevens-principe gespeeld gaat worden. Boston Celtics is met zeventien NBA-titels samen met Los Angeles Lakers recordhouder, maar het laatste kampioenschap dateert alweer van 2008.

Twee jaar later stond Boston voor het laatste in de finale, waarin LA Lakers met 4-3 won. De afgelopen vijf jaar stonden de Celtics tot drie keer toe in de eindstrijd van de Eastern Conference, maar lukte het niet door te dringen tot de grote NBA-finale.