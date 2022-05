Vanavond op tv: Eenheid EU brokkelt af • Institutioneel racisme • Terug naar Oekraïne

Minder eenheid binnen EU?

In Brussel begint een tweedaagse top tussen regeringsleiders van de lidstaten van de Europese Unie. De leiders spreken over de energie- en voedselcrisis en over een nieuw pakket strafmaatregelen tegen Rusland, inclusief een olie-embargo. De Duitse minister van Economische Zaken Robert Habeck waarschuwde gisteren dat de eensgezindheid binnen de EU over sancties tegen Rusland afbrokkelt. Vanavond is Han ten Broeke te gast.