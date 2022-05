Frankrijk biedt excuses aan voor chaotische Champions League-finale

De Franse minister van Binnenlandse Zaken heeft spijt betuigd voor de chaos die ontstond rondom de finale van de Champions League tussen Real Madrid en Liverpool in Parijs, afgelopen zaterdag. Die wedstrijd begon ruim een half uur later vanwege ongeregeldheden bij de ingang van het stadion. Supporters drongen binnen door over het hek te springen.

Volgens minister Gérald Darmanin was er sprake van grootschalige fraude met tickets. Honderden fans met valse kaartjes probeerden het stadion binnen te komen. Frankrijk en voetbalbond UEFA zeggen dat er zo'n 30.000 tot 40.000 Britten in Parijs waren met een vals of ongeldig toegangsbewijs.

Volgens Darmanin had bij de eerste controles bij het stadion liefst 70 procent van de Britten die zich daar meldden geen geldig toegangsbewijs. Dat leidde tot grote opstoppingen. Om 21.00 uur, toen de wedstrijd had moeten beginnen, was daardoor nog maar de helft van de Britten met een geldig kaartje erin geslaagd om het stadion binnen te komen.

Lokale jongeren

Tegelijkertijd maakten lokale jongeren van de gelegenheid gebruik om ook illegaal het Stade de France binnen te komen, zei de minister tijdens een persconferentie. Volgens Darmanin hield de politie alleen rekening met hooligans van Engelse zijde, maar niet met ongeregeldheden door lokale jeugd.

Rond het stadion zijn 29 mensen opgepakt, van wie ongeveer de helft Brit is. In totaal zijn rond de wedstrijd zeker 100 mensen gearresteerd.

Darmanin wijt de chaos ook aan het feit dat de organisatie slechts drie maanden voor de finale te horen kreeg dat de Champions League-finale in Parijs zou worden gehouden. Die zou eigenlijk worden gespeeld in het Russische Sint-Petersburg, maar door de oorlog in Oekraïne werd de finale verplaatst naar Parijs.

Onderzoek

Liverpool, dat de finale met 1-0 verloor, heeft bij de UEFA gevraagd om een uitgebreid onderzoek naar de incidenten. Ook wordt onderzocht hoe op zo'n grote schaal ticketfraude heeft kunnen plaatsvinden.

Britten die wel een geldig toegangsbewijs hadden maar door de chaos het stadion niet binnen konden komen, worden gecompenseerd.