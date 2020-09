Etappe 7: Bol krijgt nieuwe kans op ritzege in etappe met drie heuveltjes

Het parcours van de zevende etappe van de Tour - NOS

Alleen de wind lijkt een massasprint te kunnen voorkomen in de zevende etappe van de Ronde van Frankrijk. Het zullen in elk geval niet de heuvels zijn die de sprinters kansloos laten in de 168 kilometer tussen Millau en Lavaur. Slechts twee hellingen van de derde en een van de vierde categorie moeten worden beklommen. Na de laatste top loopt de weg bijna alleen nog maar naar beneden of is het parcours vlak richting de aankomst, die rond 17.30 uur wordt verwacht. Bekijk hier de vooruitblik van Herman van der Zandt over het indrukwekkende viaduct van Millau:

Herman blikt vooruit: de Tour en het viaduct van Millau - NOS

"Er zijn al zo weinig kansen voor de sprinters, deze zullen ze zeker willen pakken", zegt Radio Tour de France-commentator Gio Lippens. "Ook omdat ze zich woensdag in de luren hebben laten leggen door niet-sprinter Wout van Aert."

Cees Bol (r) sprint naar de tweede plek in de vijfde etappe achter Wout van Aert - AFP

Tot de grootste kanshebbers op de ritzege behoren Caleb Ewan, maandag winnaar van de derde rit, en Sam Bennett. Ook Europees kampioen Giacomo Nizzolo mag zich een van de favorieten noemen, net als Cees Bol, die door Van Aert met een half wiel werd geklopt.

Vanaf 14.35 uur live op NPO 1 De zevende Touretappe begint om 13.35 uur, de koers is vanaf 14.35 uur te zien op NPO 1, NOS.nl en in de NOS-app met commentaar van Joris van den Berg, Stef Clement en Maarten Ducrot. Op NOS.nl en in de NOS-app kun je de etappe ook via een liveblog volgen. De finish wordt rond 17.30 uur verwacht. Om 14.00 uur klinkt op NPO Radio 1 de openingstune van Radio Tour de France.

Liefhebbers van een koersdutje kunnen waarschijnlijk opnieuw even onderuitzakken tijdens de etappe. Niet per definitie een slecht vooruitzicht, ware het niet dat de ritten van woensdag en donderdag ook al niet het spektakel opleverden dat ervan werd gehoopt. Lippens: "De finale van woensdag was spetterend. Het was vooral opvallend dat er helemaal niemand in de kopgroep wilde zitten." "Donderdag (in een rit met een col van de eerste categorie in de finale, red.) had ik absoluut verwacht dat er iets zou gebeuren. Zeker door de manier waarop de favorieten hun ploeggenoten opzochten en het tempo omhoog ging."

Geletruidrager Adam Yates omringd door zijn ploeggenoten - AFP

Ineos zette al vroeg op de Col de la Lusette een groot deel van de ploeg op kop. "Jumbo-Visma zal dat prima hebben gevonden. Zij hebben de grote favoriet en waren blij dat alle bonificatieseconden door de kopgroep werden weggepakt", zegt Lippens. Dat het vuurwerk uitbleef, kan ook te maken hebben bij een gebrek aan topvorm bij Egan Bernal, de kopman van Ineos. "Hij maakt nog geen geweldige indruk. Vorig jaar zat hij te shinen op de fiets. Dit jaar zie je een wat hollere blik." Ineos-ploegleider Servais Knaven gaat in de Avondetappe in op de situatie van Bernal:

Knaven: 'Bernal is beter dan vorig jaar aan het begin van de Tour' - NOS