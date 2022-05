PSV nog in onzekerheid over Gakpo: 'Zal niet tot 1 september duren met Cody'

En dan is er natuurlijk ook nog de verleiding van het grote geld, want er worden bedragen genoemd waarbij het Eindhovense transferrecord ruim zou worden verbroken.

Gakpo zelf weet het nog niet. Hij houdt alle opties open en kijkt daarbij met een schuin oog naar het WK in november. Hij wil voor zichzelf de situatie creëren die hem de beste kans geeft om in Qatar basisspeler van Oranje te zijn.

"Wij hebben de intentie om de groep bij elkaar te houden. Dus wij willen graag dat Cody hier volgend seizoen nog speelt", is De Jong duidelijk. "Ik denk zeker dat hij hier nog door kan groeien. Als hij nog een jaar blijft, is dat alleen maar beter voor de club. Daar zetten wij wel op in."

Hoewel de transfermarkt nog ruim drie maanden open is, verwacht De Jong dat de nieuwe selectie er een maand eerder al grotendeels staat. Dan begint met de voorrondeduels in de Champions League al het grote werk voor PSV.

Verdediger André Ramalho is op dit moment de enige dertiger in de selectie, van de spelers die volgend seizoen nog onder contract staan. Ook al is de inhaalslag ten opzichte van Ajax nog niet volbracht, aan de talenten wordt vanuit het buitenland al flink getrokken.

Gakpo was uitblinker toen PSV ten koste van Ajax de beker won. "Maar wij spelen altijd om de titel", aldus De Jong. "Dat spreken we elk jaar uit, ook dit seizoen weer."

De Jong hoopt Gakpo tot een langer verblijf in Eindhoven te verleiden op basis van het sportieve perspectief. Hem het gevoel geven dat PSV onder leiding van de nieuwe trainer Ruud van Nistelrooij kampioen gaat worden, nu de kloof met Ajax onder Roger Schmidt al veel kleiner geworden is.

Keeper Yvon Mvogo keert na een huurperiode van twee jaar in elk geval terug naar RB Leipzig. En Joël Drommel krijgt ondanks zijn wisselvallige seizoen een nieuwe kans zijn plek onder de lat te veroveren. "Goed dat hij nu even rust heeft."

Hij lijkt in elk geval niet meer te rekenen op Mario Götze, die mogelijk Schmidt vergezelt naar Benfica. De Duitser heeft een clausule in zijn contract, waardoor hij PSV hoe dan ook niet voor de hoofdprijs zal verlaten. "En hij staat open voor een avontuur. Afwachten dus."

Graag was De Jong verder gegaan met Schmidt, maar de trainer koos er volgens de technisch directeur zelf voor om te vertrekken.

"Hij is een heel prettig persoon, een winnaar en goed om mee samen te werken. Als je kijkt bij zijn start, waar hij begonnen is, toen zaten we in een sportief moeilijke periode. Als je dan ziet waar we nu staan, dan is er zeker een opwaartse lijn."

Toch wel Van Nistelrooij

Wat volgde was die opmerkelijke zoektocht naar een nieuwe coach. Waarbij de man die zich in eerste instantie nog niet helemaal klaar achtte voor het grote werk, uiteindelijk toch de nieuwe hoofdverantwoordelijke werd.

"Nee, we hebben hem geen beloftes gedaan. Het is uit Ruud zelf gekomen", zegt De Jong over de draai die Van Nistelrooij maakte. En daar is hij blij mee. "Garanties heb je bij niemand. Ik heb hem vier jaar gezien. En ik denk dat we ook een heel goed team om hem heen hebben gebouwd."