Boeren houden koeien uit de wei uit protest tegen stikstofbeleid

Uit protest tegen het stikstofbeleid houden melkveehouders vandaag hun koeien op stal. Ook de dieren van melkveehoudster Carla Dekker uit Zeewolde mogen niet naar buiten. "Het is van de zotte dat we een aparte vergunning zouden moeten aanvragen als de koeien naar buiten gaan."

En ze is niet de enige boer die de koeien in de stal houdt; veel boeren zijn het niet eens met de plannen van de overheid. Een van die plannen is dat boeren een extra vergunning nodig hebben om koeien in het weiland te laten lopen. Dit om minder stikstofuitstoot te hebben. De boeren vinden dit "absurd".

De Zeewoldense melkveehoudster bij Omroep Flevoland: "Daar zijn wij het helemaal niet mee eens, want een koe in de wei hoort erbij. Iedereen ziet dat graag. We maken ons zorgen."

Minder uitstoot buiten

Volgens de boeren is de uitspraak van de rechter bovendien in tegenspraak met eerdere conclusies van de commissie-Remkes die in 2020 adviseerde over de aanpak van de stikstofproblematiek. Die gaf aan dat weidegang voor minder stikstofuitstoot zou zorgen dan koeien die op stal staan.

Het is inderdaad een vreemde discussie, zegt ook hoogleraar milieusysteemanalyse Wim de Vries in het NOS Radio 1 Journaal. "Ik ben het met de boeren eens, want we zagen al dat koeien buiten minder ammoniak uitstoten dan binnen", legt hij uit. "Het is een juridisch steekspel, niks meer. Als je een vergunning hebt om koeien in de stal te zetten, dan moeten ze ook buiten mogen."

'Erg ingewikkeld'

"We zijn nu op een punt gekomen dat het stikstofbeleid wel heel erg ingewikkeld wordt", zei Trienke Elshof, bestuurder van landbouworganisatie LTO en melkveehouder eerder over de kwestie. "Het betekent dat elke vergunning moet worden aangevuld met beweiden en bemesten, het wordt een tijdrovende zaak."