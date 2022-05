ADO wil supporters hard straffen: 'Te gênant voor woorden'

ADO Den Haag is van plan om de supporters die zich gisteren bij het promotieduel met Excelsior hebben misdragen hard te straffen. "We willen niet op de maatregelen vooruitlopen, maar langdurige stadionverboden zullen deel uitmaken van de maatregelen", is te lezen in een verklaring.

Direct na de door de Rotterdammers gewonnen penaltyreeks stormden ADO-fans over het veld richting het uitvak voor een confrontatie. Vuurwerk en een stoel werden richting de bezoekende supporters geslingerd.