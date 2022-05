Geen water en elektriciteit in Severodonetsk, gevechten gaan door

De Oost-Oekraïense stad Severodonetsk ligt nog altijd zwaar onder vuur. Gouverneur Hajdaj van de regio Loegansk, waar de stad ligt, spreekt van een moeilijke situatie met "zeer felle" gevechten. Ook de burgemeester van de stad meldt dat op straat hevig wordt gevochten. Gisteren zouden bij Russische beschietingen twee inwoners van een buitenwijk van de stad zijn omgekomen. Volgens de lokale Oekraïense autoriteiten dringen Russische troepen nu steeds verder door tot het centrum van Severodonetsk, de grootste stad in de Donbas-regio die nog onder Oekraïens gezag staat. Op sociale media meldt de gouverneur dat de lichamen van omgekomen Russische militairen niet worden weggehaald. Het centrum van de stad zou daardoor zijn "gevuld met lijkgeur". Geen elektriciteit en drinkwater Vrijwel alle essentiële infrastructuur is inmiddels vernietigd, zeggen autoriteiten. Het gaat bijvoorbeeld om elektriciteit en toegang tot drinkwater. Volgens de Oekraïense president Zelensky is bovendien twee derde van de woningen in Severodonetsk met de grond gelijk gemaakt. Vanuit de nabijgelegen stad Lysytsjansk kunnen mensen nog worden geëvacueerd, maar de weg tussen beide steden wordt hevig beschoten. Ook op de snelweg tussen Lysytsjansk en Bachmoet, in de provincie Donetsk, worden beschietingen gemeld. Die snelweg is een belangrijke aanvoerroute voor onder meer humanitaire hulp, maar volgens gouverneur Hajdaj is de route nu erg gevaarlijk. Hij zegt dat er hulpgoederen worden geleverd via "veiliger opties".

Oekraïne kaart 30 mei - NOS

In de regio zitten nu ongeveer een miljoen mensen zonder water. Volgens defensiedeskundige Frans Osinga passen de Russen in Severodonetsk voor een deel dezelfde tactiek toe als eerder in Marioepol. Ook daar zaten inwoners weken zonder gas, elektriciteit en water. Volgens Osinga proberen Russische troepen de verdedigende linies te "neutraliseren" door alle infrastructuur te vernietigen. "We weten dat Rusland misschien niet genoeg eenheden heeft om de stad te omsingelen, dus dan is het platbombarderen de enige mogelijkheid", zei hij in het NOS Radio 1 Journaal. Omdat Rusland behoorlijke verliezen lijdt, is het land op zoek naar tactieken die overwinningen bieden tegen weinig verliezen, aldus de defensiedeskundige. "Een van de weinige mogelijkheden voor de Russen om nog succes te boeken is het veroveren van Loegansk. En daarin speelt Severodonetsk een hele belangrijke rol. Als ze die krijgen, hebben ze eigenlijk die hele provincie in handen."

Het belang van Severodonetsk Severodonetsk ligt in de regio Loegansk, die voor een groot deel in Russische handen is. De hoofdstad van die regio, de gelijknamige stad Loegansk, staat sinds 2014 niet meer onder controle van Oekraïne. Daarom worden veel overheidstaken sindsdien uitgevoerd vanuit Severodonetsk. Het strategische en symbolische belang van de stad is daarmee groot. Economisch gezien is Severodonetsk echter niet van grote waarde voor Oekraïne. "Het is politiek-strategisch belangrijk, maar niet meer dan dat", zei Oost-Europadeskundige Hubert Smeets vrijdag tegen de NOS.

Burgemeester Striuk van Severodonetsk schat dat sinds het begin van de oorlog ongeveer 1500 inwoners van de stad zijn omgekomen, ofwel door Russische aanvallen ofwel door tekorten aan bijvoorbeeld medicijnen. "Het dodental stijgt elk uur, maar door alle gevechten kunnen we de doden en gewonden niet precies tellen", zegt Striuk tegen persbureau AP. Op dit moment zouden zich nog ongeveer 12.000 tot 13.000 inwoners schuilhouden in kelders en bunkers in de stad. Voor de oorlog uitbrak, woonden er ruim 100.000 mensen in Severodonetsk. Rusland: 'bevrijding' Donbas heeft prioriteit De Russische minister Lavrov van Buitenlandse Zaken zei gisteren tegen Franse media dat de "bevrijding" van de regio's Donetsk en Loegansk de "onvoorwaardelijke prioriteit" is van het Kremlin. "We verdedigen de bevolking en helpen hen om hun territoriale integriteit te herstellen." Donetsk en Loegansk maken deel uit van de Donbas-regio. In deze video leggen we uit waarom die regio zo belangrijk is voor Rusland:

De Donbas; dit is het gebied dat Rusland wil innemen - NOS