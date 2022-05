Kasatkina schuift Giorgi opzij op weg naar laatste acht, Koedermetova klopt Keys

Kastatkina stuit nu op de één plaats lager geplaatste landgenote Veronika Koedermetova die voor het eerst sinds haar debuut op Roland Garros in 2017 zo ver is gekomen op een grandslamtoernooi. Zij wees de Amerikaanse Madison Keys met 1-6, 6-3, 6-4 terug.

Giorgi had een ronde eerder nog verrassend de als zevende geplaatste Aryna Sabalenka uit het toernooi geslagen, maar begon nu nerveus aan de wedstrijd. Ze verloor direct haar opslaggame en ging daarna te geforceerd op zoek naar openingen. Die vond ze amper, maar tegelijkertijd grossierde ze wel in onnodige fouten.

Koedermetova werd in de eerste set van de baan geblazen door Keys, die het met haar machtige forehands voor het zeggen had. In de tweede set was de Amerikaanse, in 2018 halvefinaliste in Parijs en het jaar erop kwartfinaliste, ineens uitgeraasd en nam Koedermetova vanaf de baseline de controle over.

De Russin, die wel al een dubbeltitel op grandslamniveau (Wimbledon, 2021) op zak heeft, had zeven setpoints nodig om de tweede set binnen te halen, maar amper tien minuten later stond ze in de derde al een dubbele break voor. Met een paar ferme klappen deed Keys nog wel wat terug, maar veel bleek die ene break niet uit te maken.