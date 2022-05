Tien nieuwe sterrenrestaurants, drie krijgen twee sterren

De eerste Michelingids werd in 1900 uitgegeven door de gelijknamige bandenfabrikant om het autogebruik te stimuleren. Reizigers kregen tips over hotels, benzinestations, restaurants en andere pleisterplaatsen.

In 1926 begon de gids sterren toe te kennen om goede restaurants te onderscheiden. Eén ster staat daarbij voor "een uitstekende keuken", de keuken van een tweesterrenrestaurant is zo verfijnd dat die "een omweg waard is" en drie is zelfs "een reis waard".

Toen in Nederland in 1957 de eerste Michelinsterren werden toegekend, waren daar meteen twee tweesterrenrestaurants bij. Het zou echter nog tot 2002 duren totdat Parkheuvel in Rotterdam hier het eerste driesterrenrestaurant werd.