Edwin Rutten trots op 'Joepie de poepie' in Dikke Van Dale

Edwin Rutten is "buitengewoon vereerd" dat 'joepie de poepie' en 'grote grijze geitenbreier' in de De Dikke Van Dale komen te staan. Dat zei hij vanochtend tegen persbureau ANP.

Hoofdredacteur van het woordenboek Ton den Boon meldde afgelopen weekend dat de termen een plekje in krijgen in de Van Dale omdat ze na al die decennia nog steeds massaal worden gebruikt.

Dat beaamt Rutten bij Omroep West: "Er gaat geen dag voorbij of ik word op straat nageroepen: Ome Willem! Joepie de poepie!"

'Alles klonk nietserig'

De 79-jarige televisiecoryfee bedacht de term in 1974, bij de eerste opname van De Film van Ome Willem: "Ik dacht: hoe moet ik de kinderen nou begroeten? Alles klonk nietserig: dag kinderen, goedemiddag, hallo. Ik rende door de papieren deur en riep wat op dat moment in mij opkwam. Eigenlijk is 'joepie de poepie' uit pure wanhoop geboren."

Met de term 'grote grijze geitenbreier' duidde hij accordeonist Harry Mooten aan. "Die term geitenbreier komt van Willem Wilmink, die had dat in het draaiboek geschreven", vertelt Rutten. "Het grote en grijze heb ik erbij verzonnen omdat het zo lekker klonk. Ik heb geen idee hoe Willem erop kwam. Volgens mij heeft Toon Hermans het ooit gebruikt in een sketch over Tirol, maar zeker weten doe ik dat niet."