Polsoperatie kost Van Gerwen twee grote darttoernooien

Michael van Gerwen gaat half juni onder het mes voor een operatie aan zijn rechterpols. De drievoudig wereldkampioen darten kampt al enige tijd met een tintelend gevoel in zijn werparm. Dat kan met de ingreep verholpen worden.

De operatie staat gepland voor donderdag 14 juni, een dag na de play-offs van de Premier League in Berlijn waar ook Johnny Clayton, James Wade en Joe Cullen in actie zullen komen.

"Helaas mis ik de Players Championships 16 en 17 en de World Cup of Darts", neemt de 33-jarige Brabander de consequentie van de ingreep op de koop toe. "Maar dit is het juiste moment om het probleem op te lossen."

Van Duijvenbode valt in

In de World Cup of Darts, de landenwedstrijd die van 16 tot en met 19 juni in Frankfurt gehouden wordt, zou Van Gerwen een team vormen met Danny Noppert, maar Dirk van Duijvenbode neemt nu de opengevallen plek over.

"Het goede nieuws is dat ik weer 100 procent ben als mijn herstel is afgerond", aldus Van Gerwen, die half juli, als het World Matchplay op het programma staat, weer volledig fit hoopt te zijn.