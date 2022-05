Mollema gaat tot zijn veertigste door bij Trek-Segafredo: 'Voelt als familie'

Bauke Mollema heeft zijn contract bij wielerploeg Trek-Segafredo verlengd tot en met 2026. De 35-jarige wielrenner is naar eigen zeggen nog lang niet klaar en is vastberaden zijn carrière af te sluiten bij de ploeg waar hij in 2016 begon.

"Vanaf het begin voel ik mij hier gelukkig en ik kan mij nog steeds niet voorstellen ergens anders te zijn. Ik kijk er naar uit om de komende jaren bij dit team te blijven. Ik heb het vaak gezegd, maar het is als een familie voor mij geworden", zegt Mollema in een persverklaring.

Vertrouwen

Mollema sloot afgelopen weekend de Giro d'Italia (zijn twintigste grote ronde) af met een vierde plek in de tijdrit. In het klassement eindigde hij uiteindelijk op de 26ste plek.

Mollema: "Ik heb een paar prachtige hoogtepunten gehad hier (bij Trek, red.): de Ronde van Lombardije, mijn twee etappezeges in de Tour en San Sebastián staan bovenaan dat lijstje."

"Ik wil heel graag mijn carrière afsluiten bij dit team. Na dit contract heb ik hier twaalf jaar gereden. Ik ben blij met het vertrouwen vanuit het team met zo'n lang contract. Dat gebeurt niet vaak voor renners van mijn leeftijd", aldus Mollema.