Extra miljarden defensie naar vuurkracht en ondersteuning

Woensdag presenteert minister Ollongren de Defensienota waarin de plannen staan uitgewerkt. Los daarvan wordt morgen de nieuwe defensie-cao gepresenteerd. Vooral de lagere rangen gaan er daarin fors op vooruit. De hoop is dat defensie, dat kampt met een personeelstekort, een aantrekkelijkere werkgever wordt.

Of de onbemande toestellen ook worden bewapend, is nog niet duidelijk. De Tweede Kamer sprak onlangs wel de wens uit om de MQ-9 Reaper-drones uit te rusten met wapens.

Meer miljarden?

In het regeerakkoord hadden de coalitiepartijen al afgesproken dat er 3 miljard euro extra naar defensie zou gaan. In de Voorjaarsnota kwam daar, mede dankzij de oorlog in Oekraïne, nog eens 2 miljard bij. Met dit extra geld wil het kabinet voldoen aan de NAVO-norm om 2 procent van het bruto binnenlands product aan de strijdkrachten te besteden.