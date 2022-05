Ook in Frankrijk gaat het helemaal mis na degradatie recordkampioen Saint-Étienne

Saint-Étienne is afgelopen zondag na achttien jaar uit de Ligue 1 gedegradeerd. Na afloop van het verloren beslissingsduel met Auxerre liep het compleet uit de hand in Stade Geoffroy-Guichard.

St Étienne fans lose the plot following relegation to Ligue 2. (🎥 @Site_Evect ) pic.twitter.com/VDm0J5iBR6

Het was niet de eerste keer dat het in de Ligue 1 misging met supporters. Al het hele seizoen is supportersgeweld een terugkerend thema in Frankrijk. Eerder ging het al mis in Nice, Lyon, Lens en Parijs.

Voor Saint-Étienne zijn de rellen en degradatie een enorm dieptepunt in de rijke clubhistorie. Saint-Étienne is met tien landstitels gedeeld recordhouder, maar komt komend seizoen dus voor het eerst sinds 2004 weer uit op het tweede niveau van Frankrijk. Auxerre keert door de zege na acht jaar terug in de Ligue 1.