Vertrekkend SCP-directeur Putters: 'Corona maakte kloof zichtbaarder'

Het lukt de politiek nog altijd niet om de kloof tussen burgers te dichten, stelt Kim Putters. De directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) neemt vandaag afscheid.

Putters was negen jaar lang directeur van het SCP. Hij kan zich zijn eerste werkdag goed herinneren. "Ik had een aparte eerste werkdag. Ik belandde zelf in het ziekenhuis omdat ik tegen een glazen draaideur opliep. Ik kon dus meteen zelf ervaren hoe het in de zorg is", zei Putters in het NOS Radio 1 Journaal.

Invloedrijkste Nederlander

Dat zijn invloed tijdens zijn functie bij het SCP groot was, blijkt wel uit het feit dat hij door de Volkskrant twee jaar achter elkaar is uitgeroepen tot de invloedrijkste Nederlander, in 2019 en 2020. "Putters kent die samenleving van onder tot boven. Door zijn functie en vele nevenfuncties verkeert de PvdA'er in de hoogste kringen, van kabinet en koninklijk huis", schreef de Volkskrant in 2019.

In die tijd is er volgens Putters "niet eens zo heel veel" veranderd in het land. "We weten al heel erg lang dat de kansenongelijkheid in ons land groot is, dat de verschillen tussen groepen groot zijn. Maar twee jaar coronacrisis heeft ze veel meer zichtbaar gemaakt."

Toen hij aan zijn functie als directeur begon had hij een aantal doelen voor zichzelf gesteld. Een daarvan was om de menselijke maat van het beleid in het vizier te houden. "Redeneert de overheid voldoende vanuit mensen? Kan het beter, kan het simpeler en waar gaat het verkeerd. Daarbij wilde ik continu de vinger aan de pols houden."

Kloof

De directeur stelt dat er een groep in de samenleving is die "veel minder makkelijk meekomt. Zij vinden minder makkelijk werk, hebben een lagere levensverwachting en hebben minder kansen in het onderwijs."

Dat komt niet omdat deze groep minder hard werkt, denkt hij, maar omdat zij bijvoorbeeld een lager schooladvies krijgen of omdat zij in armoede leven. "We zien dat er allerlei goedbedoeld beleid is om de kloof tussen mensen met wie het goed gaat en mensen met wie het minder goed gaat te dichten. Maar dat lukt eigenlijk steeds niet."

"De politiek heeft te lang gedacht dat het wel meeviel met de kloof in de samenleving", denkt Putters: