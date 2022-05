De balans na een spectaculaire GP in Monaco, waar Leclerc het wéér mis zag gaan

"Het ging vlekkeloos en het had zelfs nog een halve seconde sneller gekund, als ik die ronde had kunnen afmaken", zei hij na de kwalificatie. Er leek geen vuiltje aan de lucht voor de polesitter. In Monaco kun je immers niet inhalen.

De voortekenen waren zo goed. Leclerc heerste in de trainingen en toonde in de kwalificatie dat hij goed tegen de druk van een thuisrace kan. Met afstand was hij de snelste.

Voor het eerst haalde hij weliswaar de finishlijn, maar de vierde plaats was een koude douche. "We moeten het accepteren, analyseren wat we fout hebben gedaan en zorgen dat we het voortaan beter doen", verzuchtte Leclerc na de race. "Er komen veel meetings de komende week."

Leclerc moet onderhand radeloos worden van de tegenslagen die hij in eigen huis te verduren krijgt. Het lukt de Monegask maar niet om af te rekenen met 'de vloek van Monaco': nog nooit heeft Leclerc in eigen huis een podiumceremonie bijgewoond.

Hij startte in zijn geboorteplaats Monaco in een zetel, maar wederom zat het tegen op het legendarische stratencircuit van de Formule 1. Charles Leclerc zag in Monte Carlo de zege en zelfs het podium uit zijn handen glippen.

De zegekans kwam voor Pérez uit de lucht vallen. "Met twee Ferrari's op de eerste rij denk je hier normaal gesproken niet aan winnen. Niet als het droog blijft. Maar de regen veranderde alles en het team begeleidde me goed. Ik had de race aan het eind behoorlijk onder controle."

Groot was het contrast tussen de verrassende winnaar en de gefrustreerde verliezer. "Dit is een ongelooflijk grote dag voor mij en mijn land. Ik weet heel goed wat deze zege betekent. Mexico staat op zijn kop nu", jubelde Pérez.

Een martelgang met steeds dezelfde boodschap. Leclerc voelde zich bestolen. Door zijn eigen team. "We waren snel en hadden alles kunnen winnen, maar we hebben het helemaal verknald."

De druiven waren zuur voor de lokale held. Leclerc oogde beteuterd. Ontgoocheld. Verslagen. Zijn lichaamstaal sprak boekdelen. Zwijgend en met een lege blik slenterde hij met tegenzin naar de zogenoemde tv-pen, om in een minuutje per televisieploeg zijn verhaal van de race te vertellen.

Maar zo gemakkelijk was het niet, corrigeerde Pérez zichzelf al snel. "Er was een moment dat ik dacht dat we het verknalden. Ik wilde slicks omdat ik vond dat de baan er droog genoeg voor was, maar kreeg intermediates (banden met profiel, red). Het bleek uiteindelijk de goede keuze, maar het was verre van eenvoudig. Sainz zat voortdurend op mijn staart. De druk was enorm en je mag hier geen enkele fout maken."

Sainz teleurgesteld op podium

Sainz keek ondanks zijn tweede Monaco-podium op rij niet vrolijk. "Deze tweede plaats voelt als een nederlaag. Onze timing met de bandenwissel was niet goed. Ik heb deze race verloren door een achterblijver. Ik zat klem achter een Williams en verloor seconden toen Pérez op de opdrogende baan juist snelle tijden neerzette na zijn bandenwissel. Dat is gewoon botte pech."

De Ferrari-rijder was wel zo sportief om de credits aan Pérez te geven. "Ze hebben in die ene ronde de race gewonnen. Sergio verdient daar een compliment voor en zijn team ook. Het ging er vandaag niet om wie de snelste was, maar wie de beste strategie had."

"Ik had Sergio nog kunnen aanvallen in de slotfase, maar de kans was te groot dat we er dan allebei af zouden gaan. Ik heb alles geprobeerd om te winnen, maar je komt er hier gewoon niet langs zonder dat het een puinhoop wordt."