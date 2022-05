Berlusconi's Monza voor het eerst in 110-jarige clubhistorie naar Serie A

Voor Monza is het dus de eerste keer dat de ploeg in de Serie A gaat spelen, dat geldt niet voor eigenaar Berlusconi. De omstreden oud-premier van Italië was van 1986 tot 2017 voorzitter van AC Milan, waarmee hij grote successen vierde.

Kan iemand Ome Silvio even aantikken? Ik weet niet of hij de tegengoal van z’n ploeg heeft meegemaakt. #PisaMonza pic.twitter.com/MfpArTNXwU

Net als bij Milan vond Berlusconi met Monza, de club die hij in 2018 overnam, samen met zijn trouwe rechterhand Adriano Galliani de weg omhoog. De kleine provincieclub keerde in 2020 terug naar de Serie B. Vorig jaar kwam de club ook al dichtbij promotie naar het hoogste niveau, maar toen strandde Monza in de play-offs.

Het leek er zondagavond ook even op dat het mis zou gaan toen tegenstander Pisa in de laatste minuut nog een verlenging afdwong. Luca Marrone en Christian Gutkjær maakten het echter in de verlenging alsnog af voor Monza.

Na afloop stak Berlusconi zijn verdere ambities niet onder stoelen of banken. "Deze club, opgericht in 1912, speelde nog nooit in de Serie A. We zijn blij voor de fans. We mikken op de Scudetto en de Champions League", zei hij tegen het Italiaanse Corriere dello Sport.