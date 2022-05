Ziekenhuisbedden Frankrijk blijven leeg door personeelstekort

Frankrijk kampt met een immens tekort aan zorgpersoneel. In Parijs sluit deze week een heel ziekenhuis z'n deuren omdat er onvoldoende personeel is. "We stevenen af op de moeilijkste zomer die we ooit gekend hebben in Frankrijk", zei voorzitter Frédéric Valletoux van de ziekenhuisfederatie FHF. "Driekwart van de ziekenhuizen verzorgt nu minder patiënten dan ze normaal doen." Ook zo'n 120 van de ruim 600 eerstehulpposten in Frankrijk werken met minder capaciteit dan normaal, of bereiden zich daarop voor, blijkt uit cijfers van de branche. "Dit is nog nooit vertoond, dit gaat tot doden leiden", aldus voorzitter Patrick Pelloux van de federatie van spoedeisendehulpartsen. De problemen worden mede veroorzaakt door een structureel tekort aan zorgpersoneel. De laatste twee jaar zijn bovendien door corona veel medewerkers in de zorg gestopt met hun werk. Het ministerie van Volksgezondheid deed eind vorig jaar een peiling en zag dat in een maand het totaal aantal verpleegkundigen met 784 afnam, vooral omdat mensen ontslag namen. Bovendien is er bezorgdheid over de zomer. Het zorgpersoneel dat nog wel werkt, gaat dan deels met vakantie. Dan zou goede zorg niet meer gegarandeerd kunnen worden. Kritische grens In Parijs wordt de pijn nu al gevoeld. Geriatrisch ziekenhuis La Collégiale sloot daar vorig jaar een afdeling met veertien bedden. Drie maanden geleden verdwenen nog eens veertig bedden. En vanaf vandaag worden de patiënten geëvacueerd die op de laatste tachtig bedden liggen, daarna gaat het ziekenhuis dicht. "En niemand weet of en wanneer de deuren weer open gaan", zei een vakbondswoordvoerder. "We hebben al maanden te maken met grote personeelstekorten. We hebben twee keer zo veel verplegers nodig als er nu zijn", liet de ziekenhuisleiding weten. "Tegen de zomer zouden we echt onze kritische grens bereiken."

Ook tekort in ons land Ook de Nederlandse ziekenhuizen worden geteisterd door personeelstekorten. Het ziekteverzuim is nog steeds twee keer zo hoog als voor de coronapandemie. Maar dat een compleet ziekenhuis door een algemeen gemis aan zorgpersoneel de deuren moet sluiten, zoals in Frankrijk, is hier niet aan de orde. Wel wordt de spoedeisende hulp (SEH) van ziekenhuizen regelmatig tijdelijk gesloten, omdat de toestroom te groot is. Ambulances krijgen dan de opdracht om door te rijden naar een ander ziekenhuis. In 2018 sloten wel het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam en de IJsselmeerziekenhuizen in Flevoland. Maar personeelstekorten waren daar niet de oorzaak: de sluiting was het gevolg van structurele financiële problemen. Er volgde een faillissement toen zorgverzekeraars de leiding van de ziekenhuizen niet langer vertrouwden en stopten met financiële steun.