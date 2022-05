Oud-guerrillero en zakenman naar tweede ronde verkiezingen Colombia

De linkse Gustavo Petro heeft de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia gewonnen. De oud-burgemeester van de hoofdstad Bogota kreeg ruim 40 procent van de stemmen, veel meer dan nummer twee zakenman Rodolfo Hernández. Die bleef steken op 28 procent.

Omdat geen van de kandidaten meer dan 50 procent van de stemmen kreeg, volgt op 19 juni een tweede verkiezingsronde.

Anti-corruptiekandidaat

De overwinning van Petro was verwacht, hij ging in de peilingen al aan kop. Lange tijd leek het erop dat hij het in de tweede ronde zou moeten opnemen tegen Federico Gutiérrez, de rechtse kandidaat. Maar de laatste weken maakte de onafhankelijke kandidaat Hernández (77) een onstuimige opmars, met name dankzij veel aandacht op sociale media. Ook werd Gutiérrez in de campagne door zijn tegenstanders veelvuldig gelinkt aan de impopulaire president Iván Duque.

Hernández belooft het land te zuiveren van corruptie, hoewel hij zelf van belangenverstrengeling wordt verdacht. Hij zou als burgemeester van Bucaramanga een afvalbedrijf hebben bevoordeeld na een lobby van zijn zoon. Hij spreekt de beschuldigingen tegen.

Gustavo Petro (62) is een voormalig lid van de rebellenbeweging M-19 en deed al twee eerdere pogingen om president te worden. In 2018 verloor hij in de tweede ronde van Duque. Petro wil onder meer het belasting- en pensioenstelsel hervormen en de universiteit gratis maken.