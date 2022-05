KLM houdt zich niet aan voorwaarden coronasteun

KLM houdt zich nog altijd niet aan de voorwaarden die door de overheid zijn gesteld toen het bedrijf in 2020 staatssteun kreeg om de coronacrisis te overleven. Dat concludeert de onafhankelijke toezichthouder, of staatsagent, in een brief die ministers Kaag (Financiën) en Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) aan de Eerste Kamer hebben gestuurd.

Een belangrijke voorwaarde voor de staatssteun was een structurele afname van de kosten met ten minste 15 procent. Daarvoor zijn volgens de staatsagent maatregelen nodig tot naar schatting ruim 400 miljoen euro in 2024. Maar KLM geeft over die bezuiniging van honderden miljoenen niet thuis, zegt de toezichthouder.

Sterker nog, KLM geeft juist meer geld uit, met name aan salarissen. Zo krijgen alle cao-medewerkers er 5 procent bij, werd twee weken geleden bekendgemaakt. Over die loonsverhoging is de staatsagent niet vantevoren geïnformeerd en KLM heeft ook niet onderbouwd dat het ermee voldoet aan de voorwaarden.

Ook vindt de toezichthouder het laakbaar dat KLM nog geen oplossing heeft gevonden voor de belastingontwijking door werknemers die in het buitenland wonen. "Aan de overtreding van deze steunvoorwaarde, die inmiddels bijna twee jaar voortduurt, is nog geen einde gemaakt."

Miljard steun

De staatssteun aan KLM bestond uit een bedrag van 3,4 miljard euro aan leningen en kredieten waarvoor de overheid garant staat. Van dat bedrag heeft KLM uiteindelijk iets minder dan een miljard gebruikt.

Begin deze maand deed KLM voor het eerst een aflossing, van 311 miljoen euro. De vliegmaatschappij moet nog 631 miljoen euro aan steun terugbetalen.