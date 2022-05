BMX'ster Laura Smulders zegeviert ook in tweede wereldbekerwedstrijd Glasgow

Smulders, die zaterdag al prima was gestart met een eerste plaats, had in de tweede wedstrijd een mindere start. Pas in de laatste bocht reed zij het gat met de Britse dicht, nadat ze eerder Sakakibara had ingehaald.

Judy Baauw werd vierde na een knappe derde plek in de eerste wedstrijd. Manon Veenstra moest genoegen nemen met een vijfde plaats, nadat ze een dag eerder nog vierde was geworden.

In het klassement staat de 28-jarige Smulders ruim voor op haar concurrenten. De viervoudig winnares van de wereldbeker (2016 tot en met 2019) werd afgelopen jaar tweede in het eindklassement.

Mannen vallen niet op

Net als op zaterdag speelden de Nederlandse mannen geen rol van betekenis. Dave van der Burg was de beste Nederlander met een achtste plek. Op 11 en 12 juni zijn de derde en vierde race van het seizoen op Papendal.