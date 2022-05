Excelsior-coach na promotie: 'Kan wel janken, mooiste dat ik ooit heb meegemaakt'

Na een onwaarschijnlijke comeback in de beslissende play-offwedstrijd bij ADO Den Haag keert Excelsior terug in de eredivisie. Het zorgde voor ongekende taferelen op het veld en de kleedkamer, en tot ongekende vreugde en emotie bij de Kralingers. "Ik ben zo trots op mijn team, op mijn staf, op mijn eigen club Excelsior. Ik kan wel janken", aldus trainer Marinus Dijkhuizen na de thriller in Den Haag. "Het is het allermooiste dat ik ooit als trainer heb meegemaakt."

De wedstrijd kende een bizar verloop: na de 1-1 in de eerste wedstrijd stond ADO Den Haag met 3-0 voor, tot de 78ste minuut. Terwijl de ADO-fans al massaal over de boarding hingen, klaar voor een feest op het veld, maakte Excelsior er nog 3-3 van. Na de verlenging stond het 4-4. En na penalty's won Excelsior. 'Slaat helemaal nergens op' Topscorer Thijs Dallinga, die in de eerste helft nog een penalty miste en in blessuretijd de 3-3 maakte, had er ook geen woorden voor. "Hoe deze wedstrijd is verlopen, dat slaat echt helemaal nergens op."

"Als je zo'n wedstrijd meemaakt, waarin supporters eerst langs het veld staan en dan het veld opkomen, de wedstrijd gestaakt wordt, je mist een penalty, je maakt een goal in de 93ste minuut...het is niet te bevatten", aldus Dallinga, die dit seizoen goed was voor 36 doelpunten. "Zo'n wedstrijd maak je niet nog een keer mee in je leven." Maken dat je wegkomt Na de laatste penalty werd het veld alsnog bestormd door ADO-fans, die niet bepaald in een feeststemming waren en onder meer het uitvak met Excelsior-fans belaagden. De spelers moesten maken dat ze snel van het veld kwamen. "Ik heb eerst gezorgd dat mijn ploeg veilig was", vertelt Dijkhuizen. "Ik ben als laatste met mijn teammanager het veld afgegaan, want ik wou eerst zorgen dat mijn staf en mijn spelers binnen waren. Het was zeer beangstigend op het veld. Daarna zijn we elkaar in de armen gevlogen, hebben we de muziek keihard aangezet en zijn we helemaal losgegaan met z'n allen."

Een analyse maken van het knotsgekke duel, dat zat er nog niet in voor de 50-jarige coach. "Dat lijkt me ook heel lastig na deze wedstrijd. Ik heb dit nog nooit meegemaakt, het was bizar. Een analyse, dat doen we komend week wel ergens een keertje." "Nu is het vooral genieten. Ik denk dat ik het straks in de bus, met een klein biertje in de hand, wel even laat bezinken. Dan zal de emotie wel komen. De eredivisie, het is onwerkelijk." Tranen bij ADO-coach Zo groot als de vreugde bij Excelsior was, zo groot is het verdriet van Den Haag. ADO-coach Giovanni Franken kon zijn tranen niet bedwingen voor de camera's van ESPN. "Het spijt mij en het team dat we de supporters niet hebben kunnen geven wat ze willen", zei hij.

