Besmette Mandanda mist interlands Frankrijk, ook spelers PSG positief getest

Eerder had landgenoot Paul Pogba zich al afgemeld bij het Franse team vanwege een positieve test. Mandanda speelt in Frankrijk voor Olympique Marseille.

Het zestal was na de verloren Champions League-finale op vakantie op Ibiza. In Frankrijk moeten positief geteste mensen zeven dagen in quarantaine. De eerste wedstrijd van Paris Saint-Germain in de Frane competitie is op tien september.

Onduidelijk is wanneer de spelers precies zijn getest en of ze daardoor het eerste duel, PSG mocht de eerste speelrondes van de Ligue 1 overslaan vanwege de Champions League-finale, kunnen spelen voor de Franse landskampioen.