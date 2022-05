Oranje onder 17 met panenka-penalty naar EK-finale tegen Frankrijk

In de finale treft Nederland komende woensdag de leeftijdsgenoten uit Frankrijk. Eerder dit toernooi troffen beide teams elkaar al in de groepsfase. Oranje won toen met 3-1 en eindigde daardoor als groepswinnaar.

Oranje onder 17 heeft zich voor de derde keer op rij geplaatst voor de EK-finale. In Israël werd Servië na strafschoppen verslagen. Na de reguliere speeltijd stond het 2-2. Nederland won het toernooi in 2018 en 2019, de afgelopen twee jaren werd het toernooi niet gehouden vanwege de coronapandemie.

De finale van het EK onder 17 in Israël is op woensdag 1 juni (17.00 uur) live te zien op NPO 1 Extra, NOS.nl, in de NOS-app en op het YouTube-kanaal van NOS Sport.

In de halve finale tegen Servië kwam het echte vuurwerk pas in de tweede helft. Jaden Slory (Feyenoord) speelde al na een paar minuten zijn directe tegenstander uit en zag PSV'er Jason van Duiven helemaal vrij staan. De aanvaller raakte de bal niet goed, toch verdween die tergend langzaam in het doel.

Servië kantelt wedstrijd

Na de openingstreffer van Van Duiven, draaiden de Serven de wedstrijd binnen vijf minuten volledig om. Eerst was het Jovan Milošević die uit een corner raak kopte en vervolgens maakte Jovan Mijatović er 1-2 van. De aanvaller kreeg met wat geluk de bal voor zijn voeten en haalde van dichtbij hard uit.

Oranje was even de kluts kwijt, maar wist toch een gaatje te vinden in de Servische verdediging. Een kwartier voor tijd was het Slory die zelf de aanval opzette en daarna de bal op een presenteerblaadje kreeg van Mike Kleijn. Vanaf een meter of elf bracht hij Oranje met een bekeken schot langszij.