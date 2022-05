'Akkoord over zomerbonus voor Schipholpersoneel', maar vakbond eist meer

Vakbond FNV en Schiphol zijn het er "vooralsnog" over eens dat luchthavenmedewerkers een bonus krijgen deze zomer. Dat zegt FNV-campagneleider Joost van Doesburg tegen Nieuwsuur.

De vakbonden onderhandelen met Schiphol over de personeelskrapte op de luchthaven en de hoge werkdruk. Als er voor komende woensdag geen akkoord is over betere voorwaarden, gaan medewerkers staken, zegt Van Doesburg. De zomerbonus is voor de FNV nog niet genoeg. "De lonen moeten omhoog en de werkdruk moet omlaag. Een leefbaar loon begint bij 14 euro per uur, daar moet het naartoe."

Een woordvoerder van Schiphol zegt tegen Nieuwsuur niets over de onderhandelingen te willen zeggen tot die zijn afgerond.