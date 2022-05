Van poging tot moord verdachte Promes bezorgt Spartak Moskou Russische beker

Quincy Promes heeft Spartak Moskou de winst in de finale van het Russische bekertoernooi bezorgd. De oud-Ajacied maakte het beslissende doelpunt (2-1) tegen Dinamo Moskou in het Loezjniki-stadion in de Russische hoofdstad.

De 30-jarige Promes wordt in Nederland verdacht van poging tot moord op zijn neef na een steekpartij in Abcoude, ruim twee jaar geleden. Bovendien, zo meldde Nieuwsuur eerder deze maand, wordt hij ook verdacht van drugssmokkel en huiselijk geweld.

In afwachting van de rechtszaak doet Promes nog gewoon wekelijks mee bij zijn club Spartak Moskou, en met succes. In de competitie eindigde Spartak op een teleurstellende tiende plaats, maar zondag veroverde de ploeg wel, voor het eerst sinds 2003, de beker.

Beslissende goal Promes

Aleksandr Sobolev opende in de tiende minuut de score voor Spartak, in de tiende minuut van de tweede helft maakte Arsen Zacharjan namens Dinamo gelijk. In de 72ste minuut werd Promes weggestuurd door Sobolev, hij omspeelde de keeper en schoot de beslissende 2-1 binnen.

Bekijk het doelpunt van Quincy Promes en het vieren van de goal: