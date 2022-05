Knotsgekke thriller in Den Haag: Excelsior dwingt promotie af en vlucht van het veld

Excelsior is na een krankzinnig duel terug in de eredivisie. Rode kaarten, vuurwerk, fans op de boarding, opstootjes langs de lijn, penalty's en acht goals. In het beslissende duel om promotie zat genoeg drama voor een heel seizoen.

Excelsior versloeg ADO Den Haag met penalty's, nadat het terug was gekomen van een 3-0 achterstand. Na verlenging was de stand 4-4. Excelsior speelt volgend seizoen eredivisie, ADO speelt volgend jaar opnieuw in de eerste divisie.

Na de beslissende penalty hadden de spelers van Excelsior amper tijd om feest te vieren. Ze moesten de kleedkamers invluchten, omdat de supporters van ADO het veld opkwamen. Alweer.

Late 3-3

Lang leek er geen vuiltje aan de lucht voor ADO. Maar met nog twintig minuten te gaan en een 3-0 voorsprong moest Den Haag met tien man verder. Excelsior, dat tot dan toe tam te werk ging, begon een vurig slotoffensief en maakte pas elf minuten voor tijd de 3-1 en (kort erna) 3-2. De 3-3 viel pas in minuut 93.

Na een uitputtend half uur verlenging - het heenduel eindigde ook in een gelijkspel - stond het zelfs 4-4 en moesten penalty's de beslissing brengen. Excelsior bleef het rustigst en won de strafschoppenreeks met 8-7. Pas bij de achttiende penalty viel de beslissing.