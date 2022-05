Goede timing, juiste banden: Verstappen en Marko prijzen teamstrategie in Monaco

Charles Leclerc was na het behalen van poleposition voor de Grand Prix van Monaco favoriet voor de zege. Red Bull bleek op zondag echter de slimste en zag Sergio Pérez winnen en Max Verstappen uitlopen in de WK-stand. "Ik heb het maximale eruit gehaald wat ik kon na gisteren", zei Verstappen, die na een matige kwalificatie op de vierde plaats was begonnen. "We hebben het als team gewoon heel goed gedaan. De strategie om voor de Ferrari's te komen was uitstekend." Red Bull profiteerde ook van een flinke fout van Ferrari. Carlos Sainz en Leclerc werden per ongeluk op hetzelfde moment de pitstraat ingeroepen. Het kostte een gefrustreerde Leclerc de overwinning. Bandenstrategie Maar ook de bandenstrategie bleek zondag doorslaggevend, merkte Verstappen na de race op. De overstap naar eerst intermediates (regenband) en daarna naar slicks (droogweerband) was volgens hem slim gepland. "Dat was de enige optie, anders verlies je te veel tijd. Het was nog te nat om meteen naar de harde banden te gaan. Ik denk dat het team de juiste beslissing heeft genomen."

Het podium in Monaco - Reuters

De GP werd ingekort, nadat de start flink was uitgesteld door de regen en een crash van Mick Schumacher voor nog meer oponthoud had gezorgd. "Het was heel glad, vooral op de regenbanden hadden we nul-komma-nul grip", aldus Verstappen. "Met de intermediates ging het goed, maar daarmee reed ik meteen mijn voorbanden kapot."

Protesten Ferrari Na afloop werd duidelijk dat Ferrari bij de wedstrijdleiding een protest had ingediend tegen Pérez en Verstappen. De renstal vindt dat de coureurs bij het uitrijden na een pitstop met hun band over de lijn waren gegaan. De wedstrijdleiding bestrafte de twee Red Bull-coureurs tijdens de race niet voor het incident. Bij het uitrijden uit de pitstraat moeten alle wagens binnen de daarvoor bestemde lijnen blijven rijden voordat ze hun race mogen vervolgen.

Voor stalgenoot Pérez was de zege een enorme opsteker, zeker nadat hem tijdens de Grand Prix in Barcelona was opgedragen om Verstappen voor te laten gaan. "Voor elke coureur is dit een droom die uitkomt", zei 'Checo'. "Na mijn thuisrace in Mexico is er geen race die specialer is dan Monaco. Het is een geweldige dag voor mij en voor mijn land." Ook Marko prijst team Ook teamadviseur Helmut Marko was onder de indruk van de strategie van Red Bull. "Een groot compliment naar het team en zeker onze strategen. Dat hielp ons langs Ferrari, naast hun eigen fout."

Adviseur Verstappen na Formule 1-race Monaco: 'Strategie was perfect' - NOS