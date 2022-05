Vetter wint prestigieuze zevenkamp in Götzis en verbetert Nederlands record

Anouk Vetter heeft de prestigieuze zevenkamp in het Oostenrijkse Götzis op haar naam geschreven. Ze deed dat bovendien in een Nederlands record van 6.693 punten. Het vorige record van 6.689 punten stond ook op haar naam, behaald tijdens de Olympische Spelen in Tokio waar ze het zilver veroverde. Emma Oosterwegel, die tijdens die historische zevenkamp in Japan brons won, eindigde in Götzis met 6.265 punten als vijfde. "Dit is naast de kampioenschappen (WK, EK en Olympische Spelen) de grootste wedstrijd die er is. Om hier te winnen is heel erg gaaf", vertelde Vetter na afloop trots.

's Ochtends had ze nog overwogen om niet te starten. Vetter had een zere knie overgehouden aan het hoogspringen van een dag eerder. "Uiteindelijk heb ik gewoon de knop omgezet en het viel eigenlijk best wel op z'n plek", keek ze terug. Vetter slaat toe met PR op speerwerpen Vetter stond na de eerste dag nog op de tweede plaats, maar sloeg zondag toe bij het speerwerpen: met 59,81 meter scherpte ze haar persoonlijke record (58,41 meter) aan.

