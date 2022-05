Vliegtuigje met vier personen aan boord vermist boven Kroatië

Boven Kroatië is vanmorgen een klein vliegtuig van de radar verdwenen. De Cessna 182 had behalve de piloot drie passagiers aan boord. Het toestel vertrok uit Split en was volgens Kroatische media onderweg naar de Zuid-Duitse stad Ulm. Lokale media schrijven dat de luchtverkeersleiding kort voor de verdwijning een melding kreeg van de piloot dat er problemen waren.

Er is een zoektocht gestart in moeilijk toegankelijk gebied ten zuiden van de plaats Slunj. De reddingswerkers hebben last van het slechte weer. Helikopters kunnen niet worden ingezet. De zoektocht gaat vannacht door.