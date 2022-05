Franse reddingswerkers laten in Seine verdwaalde orka inslapen

De Franse autoriteiten hebben besloten de orka te laten inslapen die al dagenlang heen en weer zwemt bij de monding van de Franse Seine. Vandaag werd bekend dat het jonge dier lijdt aan een vergevorderde schimmelinfectie, die veel pijn veroorzaakt en waarmee hij andere zeezoogdieren kan besmetten.

Gisteren probeerden reddingswerkers het vier meter lange dier nog terug te lokken naar zee met een drone die nagebootste orkageluiden produceert. Die reddingsactie mocht niet baten. Wel lukte het om gegevens over de gezondheidstoestand van het dier te verzamelen.

Deze gegevens, waaronder luchtfoto's, tonen aan dat de orka gedesoriënteerd is en niet alert reageert op geluidsprikkels. Wetenschappers concluderen dat de orka een schimmelziekte heeft die tot nu toe vooral is waargenomen bij zeezoogdieren in Noord-Amerika.

De kans dat de orka gered kon worden, werd gisteren al klein geacht vanwege de verzwakte indruk die het dier maakt.

De Franse autoriteiten bereiden momenteel de euthanasie voor.

Bekijk hieronder beelden die de afgelopen dagen van de orka zijn gemaakt